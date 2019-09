Pescadores de Ébano siguen sin trabajar

Ébano.- Los pescadores de la Laguna Cerro La Pez siguen afectados al no poder reactivar sus actividades y con ello la economía.

La prolongada sequía sigue afectando a cientos de pescadores que realizaban la pesca en esa laguna, pero que a raíz del estiaje han perdido su trabajo y sus familias también lo han resentido.

En la laguna Cerro La Pez a diario se reunían los pescadores de las comunidades como Laguna Chica, Ajinche, Marland, Parte de Plan de Iguala y otras localidades aledañas, mismas que siguen sin reactivar la actividad pesquera.

La sequía ha dejado sin trabajo a los pescadores que ahora buscan otras actividades de trabajo para poder llevar el sustento a sus familias.

Los pobladores, reportan que la laguna se está secando y ya no hay peces, por lo que, al registrarse lluvias intensas podrían llenarse las lagunas, pero no se reactivaría la pesca de manera inmediata, ya que no habría pescado para trabajar.

El estiaje se ha prolongado y se convierte en un problema severo para todos los sectores, incluyendo a los pescadores, ganaderos y agricultores.