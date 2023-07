Pide URSE graduaciones austeras

Antonio Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- El encargado de la Unidad Regional de Servicios Educativos del Altiplano Ramiro Pérez Martínez, dio a conocer que después de que por tres años las escuelas no habían podido realizar graduaciones debido a la pandemia de covid, este año el Sector Salud otorgó permisos para realizar estos tradicionales eventos para terminar el ciclo escolar.

Ya se han girado las indicaciones pertinentes a las escuelas de la ciudad, que no bajen la guardia y aplicar las medidas sanitarias necesarias en los eventos de graduación, agregó que también ha solicitado que sean eventos austeros, para que los padres de familia no gasten muchos recursos, ya que se reconoce hay muchos padres de familia que no tienen recursos para gastar en una graduación.

Comentó que en el nivel básico se ha solicitado que realizar los eventos en las mismas instituciones escolares, así mismo que no se pida toga a los niños de nivel básico, pues pueden graduarse con sus uniformes escolares, ya si los padres de familia se reúnen y quieren algo más costoso, pues que sea por acuerdo mayoritario.

Reconoció que hay instituciones donde se organizan eventos muy elegantes y algunos padres de familia no tienen los recursos suficientes y sus hijos quedan relegados, algo que debe evitarse.