Piden cancelar pelea de gallos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Municipio autorizó una pelea de gallos para el próximo 16 de mayo con la anuencia del comisariado ejidal quien ya no tiene facultades, se le venció su cargo en marzo del 2020; habitantes exigen la intervención de la Secretaría de Gobernación para cancelar el evento.

Habitantes de la comunidad de La Reforma denunciaron que a Juan Balderas se le terminó su periodo como comisariado ejidal el 28 de marzo del 2020, pero está ejerciendo funciones cuando ya no le compete, está repartiendo firmas y sellando documentos para diversos trámites.

Señalaron que, el gobierno municipal otorgó permiso a particulares para que se lleve a cabo en La Reforma una pelea de gallos el 16 de mayo, con la autorización del comisariado ejidal, a quien ya se le terminó su periodo y por ende no tiene validez. La población hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación para que se evite problemas porque no han autorizado, aunado de que el que se dice comisariado no tiene facultad.