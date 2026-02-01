logo pulso
Piden denunciar maltrato o abandono infantil al DIF

Por Redacción

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Piden denunciar maltrato o abandono infantil al DIF

CIUDAD VALLES.- Piden a los denunciantes de maltrato o abandono infantil que hagan las denuncias a los medios del DIF y no sólo en el Facebook, porque no se puede actuar mediante la referencia de la red social.

Bettina López Fernández, directora del Sistema Municipal del DIF comentó que hay muchas quejas de ciudadanos que exigen la intervención de ellos en casos de maltrato o abandono, sin embargo, casi nadie usa los canales de denuncia y se conforman con dejar la crítica en Facebook, por eso pidió que llamen al 4811566378, que es la línea de Trabajo Social del DIF o a las de PPNNA, en caso de que lo consideren necesario.

Dijo que en enero tuvieron tres casos de descuido o abandono de menores de edad y están en procesos jurídicos por el momento contra las personas involucradas en el caso.

