Piden no bajar la guardia para evitar rebrotes

MATEHUALA.- Enfermera pide a la población no bajar la guardia ante la pandemia del Covid-19, señaló que todos nos estamos enfrentando a una situación muy difícil en la que cada día aumentan los casos y los fallecimientos.

La enfermera omite su nombre para evitar ser criticada, "por Dios hagan conciencia de que la pandemia del Covid-19 se está llevando a nuestros seres queridos, los hospitales ya están a su máxima capacidad, colapsados", señaló.

"No soy autoridad, pero como trabajadora de la salud les pido encarecidamente que por favor dejen de acudir a lugares aglomerados, limitar la movilidad, el comportamiento social se está viendo después de las fiestas navideñas con los brotes y rebrotes que se dieron en esas fechas, por favor quédese en casa, no acudan a fiestas", dijo.

"Mi profesión es muy bonita, pero me duele el corazón de ver a los pacientes en las condiciones en las que se encuentran, he sido fuerte, pero en ocasiones derramo lágrimas como humana porque me entristece ver el estado de salud de los pacientes muy deteriorado, la falta de la respiración y luego morir", finalizó la enfermera.