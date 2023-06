Piden reforzar la vigilancia en los potreros

RIOVERDE.- La Unión Ganadera Local solicitó que se refuerce la vigilancia en los potreros para evitar el robo de ganado, se han llevado 3 animales.

El presidente de la Unión Ganadera Local José Adolfo Hernández dio a conocer que recientemente se acercó un productor para denunciar que del potrero se llevaron animales de diverso tamaño.

Hizo mención que los presuntos aprovecharon la oscuridad de la noche para ingresar a los potreros que están bien alejados y llevarse el ganado.

Señaló que la gente no denuncia porque no tiene el hábito, aunado a que no le gusta tener problemas; dijo que ya se solicitó al jefe policiaco refuerce la vigilancia, aunque dichos potreros están algo lejanos, finalizó.