Piden solución a clausura del tiradero de Cedral

CEDRAL.- El presidente municipal tiene que pagar el adeudo que tiene con el municipio de Matehuala para dejar los desechos en el Relleno Sanitario Intermunicipal y solucionar la clausura que le hiciera la Segam al basurero, señaló José Dionisio Galaviz.

"Es una pena que a Cedral ya no le estén permitiendo dejar los desechos en el Relleno Sanitario Intermunicipal Matehuala-Cedral, como fue el acuerdo que se sostuvo años atrás, que este municipio tenía que pagar para que se dejaran ahí los desechos de la ciudad", señaló.

Dijo que el espacio en donde se deposita la basura camino al Blanco fue clausurado porque a los desechos no se les estaba dando el tratamiento adecuado.

La primera autoridad debería de solucionar, "es más, no sabemos en dónde se esté dejando la basura que se recopila actualmente, porque ya no se está llevando a Matehuala, y el tiradero de basura está clausurado; desgraciadamente el Municipio no informa nada de lo que ocurre ni para bien ni para mal, finalizó Dionisio Galaviz.