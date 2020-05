Piden transparentar compra de despensas en el Ayuntamiento

RIOVERDE.- Como se recordará, el Municipio adquirió 20 mil despensas con un costo de 4 millones de pesos, beneficiando con las compras a ex regidor panista y a familiar de funcionario municipal, denunció la regidora Rosario Sánchez Sánchez.

La regidora sostuvo que el Cabildo autorizó un recurso por un monto de 4 millones de pesos para la adquisición de 20 mil despensas, las cuales deberían de ser entregadas de manera equitativa a toda la población en general por la pandemia que se está viviendo.

Recordó que acudió a la reunión del Comité de Adquisiciones y cuestionó a qué proveedores se le compraron las despensas, "caigo en la razón, los nombres son panistas, qué triste que en este momento de situación económica que a todos afecta sólo sean beneficiados los mismos, siempre la gente de su partido, cuando aquí no debe de haber esta situación".

Mencionó la regidora que entre las empresas beneficiadas son: Carnicería Galván y Súper M este último negocio, la propietaria es familiar de un funcionario, así como otro proveedor.

El Municipio se ha inclinado por apoyar sólo a la militancia panista, es por ello que exhortó a los regidores para que realmente hagan su trabajo que es quedar bien con el pueblo, "porque tristemente se van a dar cuenta que estoy en el forcejeo tratando de ver por la gente".

"Hay regidores que prefieren quedar bien con un presidente que quedar con el pueblo bien, yo no dudo que tenga un golpeteo a más no poder y que los otros medios comprados nos ataquen, no lo dudo", comentó.

Hizo un llamado al alcalde Ramón Torres García que no discrimine a la gente, que reparta equitativamente las despensas, porque hay quejas de que primero le entregan a la gente que simpatiza con el blanquiazul y se las niegan a las amas de casa porque no son panistas, hay una marcada evidencia, es por ello que se le pide que tome conciencia y no se incline sólo por la gente del blanquiazul.

También se pide a la población que antes de firmar la solicitud, tengan cuidado porque les están dando a firmar 2 solicitudes y sólo entregan una despensa.