Piden un curso de fabricación de huaraches

RIOVERDE.- Se está perdiendo la tradición de fabricar el huarache artesanal, sólo se cuenta con 2 huaracheros que a todos los comercios surten, por lo que se solicita un curso al gobierno municipal, según dio a conocer Érika Torres Maldonado.

Antaño Chuy, Lupe, Valente y Polo, se dedicaban a la elaboración del huarache tradicional también llamado "trompa de cochino", quienes fabricaban hasta 15 pares de huaraches diarios.

Sin embargo, con el paso de los años se está perdiendo la tradición, porque no hay personas que fabriquen el huarache, se cuenta sólo con dos quienes a la mayoría de comercios surten.

"Estamos desesperados, no queremos que la tradición se pierda, se cuenta con las máquinas, pero las personas que saben de este oficio no quieren compartir sus conocimientos, no se prestan para enseñar a las nuevas generaciones", comentó.

"Es por ello que nos vemos obligados en adquirir el producto a fabricantes del municipio de Cerritos, es otro tipo de material, pero el huarache tiene otro costo.

Finalmente hizo un llamado al gobierno municipal para que lleve a cabo un curso de elaboración del huarache artesanal para conservar la tradición.