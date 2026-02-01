Plaga de jabalíes acaba con cosecha de maíz y calabaza

RIOVERDE.- Plaga de jabalíes acaba con la cosecha de maíz y calabaza en varias comunidades, afectando a productores que confiaban en tener una buena cosecha.

Productores agrícolas dieron a conocer que aprovecharon las lluvias recientes que se generaron en la región para sembrar semilla de maíz y frijol, en donde por hectárea invirtieron 10 mil pesos, esperando tener una buena cosecha, debido a las condiciones climáticas imperantes.

Sin embargo, una plaga de jabalíes llegaron a los sembradíos, los que acabaron con toda la cosecha en las localidades de San Francisco y la colonia Agrícola 20 de Noviembre.

Las pérdidas no han sido cuantificadas, pero los productores se quedaron con la deuda ante los daños que generaron los animales en la cosecha, porque habían solicitado préstamos para invertirle al campo, sufriendo severas pérdidas.

