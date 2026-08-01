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Policías resguardan a una mujer y su hijo

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Policías resguardan a una mujer y su hijo
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      Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal brindaron apoyo a una mujer y a su hijo de tres años de edad, quienes fueron localizados deambulando por la calle Reforma durante la madrugada, ambos fueron puestos bajo resguardo del Área de Trabajo Social como una medida preventiva para salvaguardar su integridad.

      De acuerdo con el reporte de la corporación, los oficiales realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a la mujer caminando con el menor a altas horas de la noche, al entrevistarse con la fémina, manifestó que atravesaba problemas familiares y personales, por lo que no contaba con un lugar dónde resguardarse.

      Ante esta situación, los policías municipales actuaron conforme a los protocolos de protección y trasladaron a la mujer y al niño al Área de Trabajo Social, donde recibirán la atención correspondiente y se evaluará su situación.

      Las autoridades informaron que el Área de Trabajo Social dará seguimiento al caso, principalmente para garantizar el bienestar del menor y evitar que pueda ser víctima de alguna situación de maltrato, abandono o cualquier otra circunstancia que ponga en riesgo su integridad física, su salud o sus derechos.

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      Asimismo, se brindará la orientación y apoyo necesarios a la madre para encontrar una solución a la problemática familiar que enfrenta, con el objetivo de proteger tanto a ella como a su hijo y canalizarlos, en caso de ser necesario, a las instancias correspondientes.

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