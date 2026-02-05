Por fin sentenciarán a feminicida serial de Tamuín

CIUDAD VALLES.- Luego de una audiencia preliminar sobre el caso del feminicida serial, Filiberto Hernández Martínez, -detenido en 2014- la sentencia en su contra por el abuso sexual y homicidio de cinco mujeres (cuatro menores de edad), podría emitirse a finales de este mes de febrero.

Luego de una audiencia remota en la que estuvo Filiberto Hernández, ante la juez de control que lleva el caso que inició en el viejo Sistema Penal (no el oral que es vigente desde 2016) y familiares de tres de las víctimas, se dieron a conocer los últimos detalles de la carpeta de investigación, casi 12 años después de la detención del presunto perpetrador de delitos sexuales y feminicidio de las víctimas.

A partir del año 2010, familiares de niñas y adolescentes vivieron la pesadilla de su desaparición, culminando con la detención de Filiberto Hernández, quien declaró desde el inicio haber sido presa de torturas que llevarían a la declaración sobre los feminicidios, además de que indicó los lugares donde habría dejado los cuerpos de sus víctimas, salvo en el caso de una niña que, habría tenido nueve años en el momento de su desaparición.

De acuerdo con datos surgidos hoy en el Juzgado de Valles, desde donde hubo comunicación con el presunto feminicida, quien se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Durango, se concluyó que para finales de este febrero, habría sentencias condenatorias contra el presunto criminal.

