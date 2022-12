Por morosos, dejan sin luz a Alcaldía de Cárdenas

CARDENAS.- El Palacio Municipal y la Unidad Básica de Rehabilitación se quedaron a oscuras, porque no pagaron el recibo de luz, supuestamente se le olvidó a la Coordinación de Desarrollo Social liquidar la deuda por el servicio de energía eléctrica.

Habitantes denunciaron también que constantemente no hay agua potable en las viviendas, no hay servicio de recolección de basura, porque no hay ni diesel o gasolina para los vehículos.

Pero ahora lo peor fue que desde el viernes por la tarde se quedó sin luz el Palacio Municipal, la Unidad Básica de Rehabilitación y la Casa de la Cultura, entre otras oficinas, porque no se pagó el recibo de luz.

Mencionaron que es importante que se prioricen los servicios básicos en el municipio, como lo es la luz, porque no se puede dejar de prestar el servicio, por falta de dinero, cuando de manera mensual el Ayuntamiento percibe una partida presupuestal y estos son servicios esenciales.

Indicaron que ayer se llevaría a cabo el encendido del árbol y desconocen de dónde van a conectar la energía para que prendan los focos.