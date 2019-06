Preocupa en Cedral la ausencia de lluvia

CEDRAL.- Cedralenses están preocupados porque no ha llovido y consideran que se deba a que los dueños de los invernaderos han utilizado cañones antigranizo para que el agua no caiga en esta zona y afecte su cosecha o producción

Comisariados ejidales de las localidades Noria de Flores, Cerro de Flores, Presa Verde, Hidalgo, Gallos Blancos y San Mateo, entre otros señalan que han acudido con el alcalde José Homero Mata Camarillo para solicitar ayuda porque no ha llovido y a causa de ello han muerto algunas cabezas de ganado.

Gente de las comunidades a diario acuden al Palacio Municipal a solicitar a las autoridades municipales el envío de pipas de agua, porque no tienen ni para beber, los estanques están secos y el ganado va perdiendo peso y algunos incluso han muerto.

No hay forraje y por ello su situación que enfrentan es muy preocupante. El presidente municipal José Homero Mata Camarillo expresó que los dueños de los invernaderos siguen utilizando los cañones antigranizo cuando hay nubes cargadas de agua, pero no la descargan sino que éstas se van hacia Matehuala.

"Lo curioso es que solamente ahí ha llovido, cuando nosotros estamos a 25 minutos de esa ciudad y sólo allá se han visto grandes precipitaciones pluviales y por acá ni una gota ha caído", dicen.

Al respecto los comisariados ejidales "me han mostrado su preocupación porque no ha llovido y ellos consideran que se deba a los cañones antigranizo y están tan desesperados que pretenden ir a San Luis Potosí a entrevistarse con el gobernador Juan Manuel Carreras López para explicarle esta situación en la que los dueños de los invernaderos hacen eso para que su cosecha no se vea afectada".