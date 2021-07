Prepara Ayuntamiento la entrega-recepción

MATEHUALA.- En Matehuala como en los demás municipios ya preparan toda la documentación para la entrega-recepción del gobierno municipal en turno para el que llegue a partir del 01 de octubre.

El presidente municipal Roberto Alejando Segovia Hernández, indicó que los directores de los departamentos ya están enterados de cómo van a trabajar para que tengan todo listo y no anden a la prisa, hay que cumplir con todos los protocolos.

Dijo que, en su administración hubo recorte de personal, "lo hicimos en el sentido que no podíamos sostener una plantilla laboral de 1,080 gentes, se fusionaron departamentos porque no se podía mantener porque todos lo saben por los recortes que nos han hecho y esto no permitía tener a más trabajadores al servicio del Municipio, nos quedamos con un total de 730 trabajadores activos".

Asimismo, el alcalde dijo que se evitará dejar deudas pendientes a proveedores, "no queremos dejar esa cara a mi sucesor, sino que se haga una entrega de la mejor manera para que inicie bien su trienio", finalizó el alcalde.