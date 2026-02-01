Preparan las autoridades las bodas colectivas

Villa de la Paz.- Se llevarán a cabo matrimonios colectivos el próximo 14 de febrero con el objetivo de brindar certeza jurídica a las parejas y fomentar la unión matrimonial, el sistema DIF lanza la convocatoria para parejas que quieran participar en este magno evento para que se registren.

Esta es una iniciativa dirigida todas las parejas que quieran formalizar su unión matrimonial de manera gratuita, fomentando la legalidad y estabilidad familiar, ya que muchas parejas no han contraído matrimonio civil ya que se les dificulta por problemas económicos, de esta manera se adquieren derechos para las parejas como lo es la seguridad social, o la pensión en el caso del fallecimiento del cónyuge, así como la responsabilidad de los hijos.

La ceremonia se realizará el 14 de febrero en el marco del Día del Amor y la Amistad, las parejas interesadas pueden solicitar mayores informes en las oficinas del DIF municipal.

Se espera tener una buena respuesta por parte de las parejas que viven en unión libre, es una opción para que formalicen su relación matrimonial, hay parejas que tienen más de 20 años en unión libre, pero debido a su economía no se habían podido casar por la vía civil.

