Prevén papelerías repunte en ventas

MATEHUALA.- Muy buena noticia dio el gobierno federal, que el regreso a clases presenciales será el próximo 30 de agosto, se acabaron las clases virtuales para dar paso a las presenciales.

Fue la opinión de la propietaria de una papelería de la calle Juárez, quien destacó que a más de un año ha sido difícil mantenerse porque no hay ventas de artículos escolares porque no hay clases presenciales. "Ya queremos surtir las listas de útiles escolares que no se vieron en todo el 2020", señaló la propietaria de la papelería. Admitió que, no solamente la pandemia ha golpeado

a los que se dedican a la venta de artículos escolares, sino también para los que venden uniformes escolares, y la gente que acude a las afueras de las escuelas a vender sus productos, camiones urbanos y las zapaterías, es una "cadenita", señaló, por último, la declarante.