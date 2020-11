Prohíben eventos públicos por el Día de Muertos

CIUDAD VALLES.- Hoy al mediodía el director de los Servicios Municipales de Salud, Manuel Guerrero Camacho encabezó una reunión con directores y encargados de dependencias del Ayuntamiento para establecer los lineamientos sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en estos días de muertos y con la pandemia.

En resumen, solamente habrá un par de eventos permitidos en todo el municipio de Ciudad Valles: las funciones de autocinema en el Teatro del Pueblo, que organiza la dirección de Cultura y en el que se cobrarán 150 pesos por carro y precisamente porque la gente estará dentro de sus coches, es porque se llevará a cabo. Todos los demás eventos están suspendidos y piden en las colonias que no organicen comparsas porque recurrirán a la fuerza pública para los que no entiendan que no debe haber eventos públicos.