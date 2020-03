Prohibido bucear en la Media Luna en Semana Santa

Rioverde.- Para esta Semana Mayor en el Parque de la Media Luna estará prohibido bucear porque las aguas se vuelven turbias.

También se buscará que la renta de chalecos y de equipos sea en el interior del paraje turístico, dijo el director de Turismo Municipal, José Antonio Loredo Juárez.

Indicó que la queja recurrente de los turistas es la falta de señalética, es por eso que se colocará en algunos lugares como Los Peroles y la ruta Del Llano.

Hasta el momento no se ha concretado sacar el área de acampado que está en manos de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y de la asamblea del ejido que la operan, pero que no se han puesto de acuerdo. "Es un proceso complicado, porque hay que hacer el cambio de uso de suelo de unos terrenos que pertenecen al ejido. No se ha avanzado, es materia de ecología".

Se tienen algunos detalles en que los operadores de viaje en sus paquetes incluyen la renta de chalecos y es por ello que se les va a pedir a los grupos que renten los chalecos y los equipos dentro del parque.

En el periodo estará prohibido bucear, ya que no es recomendable, porque las aguas están turbias y la gente se llevaría una desilusión, concluyó el funcionario.