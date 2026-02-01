logo pulso
Promueven el programa Juntos por la cultura

Por Jesús Vázquez

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Promueven el programa Juntos por la cultura

Matehuala.- Fomento Cultural al público en general a participar en los talleres artísticos y culturales del programa Juntos por la cultura, los cuales se llevarán a cabo los domingos a partir de este día y hasta el 29 de marzo.

 Los talleres disponibles serán de guitarra, canto, ajedrez, pintura, manualidades y zumba los cuales serán gratuitos, se invita al público en general a participar las sedes serán la escuela primaria María del Carmen Castillo Morales, de diez de la mañana a doce de la tarde, y en la Escuela Primaria Pípila, de las doce a dos de la tarde, el objetivo es impulsar la cultura entre los niños y jóvenes. 

Los talleres serán impartidos todos los domingos desde este día y hasta el 29 de marzo, es una oportunidad para que los menores hagan actividades positivas los fines de semana y no pasen tantas horas jugando con el celular, usando su tiempo en actividades positivas, las cuales serán de gran ayuda sobre todo como aprender a tocar guitarra o cantar, y el ajedrez ayuda a que desarrollen su inteligencia.

Este tipo de talleres es alejar a todos los niños y jóvenes de problemas como adicciones y pandillerismo, ya que con actividades recreativas ya sean artísticas o deportivas los mantendrán lejos de estos problemas sociales, que se están generando en todo el país. 

