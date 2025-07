Promueven las acciones legales de comunidad gay

Matehuala.- Con la finalidad de brindar apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+ en el marco del día internacional del orgullo gay, se llevó a cabo una conferencia en el Centro Cultural titulada “Modificación de datos personales en las actas del estado civil conforme a la identidad de género auto percibido”, la cual tuvo una muy buena respuesta.

Como parte de las acciones para promover la visibilización y los derechos humanos de la diversidad sexual y de género, se llevó a cabo en el Centro Cultural de Matehuala la conferencia impartida por Juana María del Rocío Salazar Ibarra, Oficial 01 del Registro Civil.

Durante esta plática se abordaron temas esenciales como el derecho al reconocimiento de la identidad de género y los procedimientos legales disponibles para el cambio de género en actas de nacimiento, en un ambiente seguro y de respeto.

Cabe mencionar que se dijo que en Matehuala se ha luchado por muchos años por los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ y los jóvenes que eran parte de la comunidad tenían y sufrían mucho acoso escolar, pero que en los últimos años ha aumentado el respeto a las personas de la comunidad, pero aún hay mucho por que luchar y no solo en Matehuala si no todo el país para que no sean discriminados, pues inclusive al pedir trabajo en muchos lugares son rechazados.

