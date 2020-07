Propone edil uso obligatorio de cubrebocas

MATEHUALA.- En la próxima junta de Cabildo el alcalde camelense propondrá al Cabildo la aprobación para el uso obligatorio del cubrebocas

Mencionó el presidente municipal Roberto Alejandro Segovia Hernández, que lo casos de Covid están en aumento, hasta el día de ayer el reporte fue de los 120 y por eso mismo se propondrá al colegiado su aprobación para el uso obligatorio de cubrebocas.

Resaltó el edil que, el cubrebocas no va a evitar un contagio, pero sí logrará que no se contagie a otra persona, "es un modo de prevención, por eso mi interés es que se someta a consideración de los regidores su aprobación, para que toda persona porte el cubrebocas y sea obligatorio y que la gente tenga responsabilidad por su salud para que no haya más contagios de Covid-19".