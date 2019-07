Protagonista de "El Chapo" visita Ciudad Valles y arremete contra AMLO

CD. VALLES.- "Con becas y reduciendo el sueldo a los diputados no se resuelve en nada la problemática grave que vive México en seguridad y economía, es vergonzoso que el gobierno federal representado por Andrés Manuel López Obrador haya reducido el presupuesto en educación, en deporte y cultura, cuando es en estos renglones donde se puede trabajar más y mejor con los jóvenes y evitar que caigan en manos de la delincuencia, lamentables las políticas que se están llevando en nuestro país", aseguró Mario de la O, protagonista de la serie de Netflix "El Chapo".

El actor señaló que México ya no necesita "mejoralitos", sino una buena medicina, pero tal parece que se volverán a vivir otros 70 años más de retroceso con las políticas de López Obrador, pues no hay programas ni un proyecto de gobierno definido para trabajar de fondo, solo asistencialismo.

"Como actor he levantado la voz de reclamo y lo seguiré haciendo, pues se necesita apostar a la educación, apostarle al deporte para que los jóvenes no se distraigan y no se vayan por el camino fácil, la única distracción que deben tener nuestros jóvenes es el estudio, y sumarle el deporte y la cultura, alentar a los ninis con becas es vergonzoso, qué será de ellos en un futuro si no tienen la primaria, la secundaria o muchos menos la preparatoria, las políticas están muy mal".

En su visita a esta ciudad, el actor señaló que la ciudadanía debe alzar la voz, exigir resultados al gobierno para que no se repitan los mismos errores del pasado.