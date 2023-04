Protestan los padres de un jardín de niños

ALAQUINES.- Padres de familia del Jardín de Niños “Herbert Spencer” protestan frente a la Presidencia Municipal, denuncian que las aulas están agrietadas y representan un peligro para los niños, señalan que el Municipio “les dio atole con el dedo”, se comprometió a prestarles el Teatro Municipal para las clases y de última hora reculó.

Recordaron que, el pasado 9 de septiembre del año pasado el departamento de Protección Civil Municipal emitió un dictamen del estado que guardaba la institución, donde recomendó restringir el edificio porque representa un riesgo para los niños. De manera inmediata acudieron al Palacio Municipal para solicitar apoyo a la alcaldesa Floricela Hernández Chávez, quien les facilitó el Teatro Municipal, pero posteriormente el secretario del Ayuntamiento Manuel Carreón Montoya pidió una prórroga para desocupar el inmueble, de nueva cuenta el 21 de abril se entrevistaron con el secretario quien les informó que los regidores no les prestarían el espacio bajo el argumento de que no querían “responsabilidades”.

Cansados de no tener un lugar seguro, optaron por acudir a manifestarse al Palacio Municipal donde colocaron pancartas donde se leía : “Presidenta la educación es primero”, “Queremos una institución segura para nuestros hijos”, “Solicitamos a los regidores para que nos den una solución, ya que no aceptaron que los niños del Jardín de Niños reciban clases en el teatro, “Sí a la educación, no a la corrupción”.

Los quejosos finalmente solicitaron la intervención del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona para que niños cuenten con un lugar seguro y puedan recibir clases y no se retrasen.