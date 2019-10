Protestan padres de familia por cobros de cuota

CIUDAD VALLES.- Madres de familia de la primaria "Jesús Romero Flores", en la colonia Vista Hermosa fueron a las 10 de la mañana a la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN) de ayer para pedir la destitución de la directora de la escuela, Blanca Estela Ramírez porque es implacable en el cobro de cuotas escolares, que no sólo es un solo pago, sino más de tres, a pesar de que la mayoría de los que acuden a esa institución son personas de escasos recursos.

Maura Espino Corona, Ana Evelia Villeda, Ana Delia Ferral, Nicolás Martínez Enríquez, entre otras más que acudieron ayer apuntaron que la directora no sólo les exigió las cuotas "voluntarias", so pena de correr a los hijos de los que no podían pagar los 690 del monto acordado, sino que incluso alteró expedientes para poder dar de baja a hijos de personas que no completaban el monto.

Esta actitud las animó a ir a la URSEHN para narrar cómo a algunos de ellos les destituyó a sus hijos por no cumplir con el dinero de las cuotas, además de que no se ve dónde invierte ese recurso que pide con tanta urgencia.