Quemas de basura, problema ecológico

Por Redacción

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Quemas de basura, problema ecológico

CIUDAD VALLES.- Cinco quemas de basura denuncian los ciudadanos al día en la dirección de Ecología, de acuerdo con su titular, Julio César Otero Torres.

A pesar de que la multa por quemar desechos en la propia casa o terreno asciende a 20 Umas (más de 2,260 pesos), el funcionario reveló que diariamente reciben hasta cinco reportes de gente que altera el entorno en alguna colonia o sector con la quema de basura, que genera mucha contaminación y que algunas veces se sale de control.

Es decir, por mes, hasta 100 reportes se reciben, muchos de los cuales (hasta un 30 por ciento) se convierten en multas y sin embargo continúa la mala práctica que muchos ciudadanos justifican, diciendo que los servicios de recolección no acuden a sus sectores. 

