R. Rosas demanda por asociación delictuosa a quienes lo amarraron

CIUDAD VALLES.- Roberto Rosas Reyes, quien fue extraído de su terreno, adyacente al mirador del paraje Micos, el pasado 16 de septiembre denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a Gregorio Martínez Reséndiz, quien encabezó a la turbamulta que lo vejó a él y a su esposa y a sus acompañantes por asociación delictuosa, allanamiento y privación ilegal de la libertad y dijo que hay agravantes que se agregarán a la carpeta que se les inició.

El jueves 16 de septiembre, quienes se ostentan como ejidatarios de Estación Micos sacaron a empellones a Roberto Rosas y su esposa del predio que usufructúan desde hace ocho años, porque consideran a Rosas como invasor.

Pero Roberto Rosas indicó que él no sólo es parte del ejido, sino que ese predio de 1.8 hectáreas lo compró a un particular y, además, no pertenece a la demarcación del ejido Estación Micos.

Además de haberlos amarrado por un lapso de dos horas, hubo personas que agredieron a golpes a su esposa, estando amarrada y dijo que espera que se haga justicia en la Fiscalía General del Estado.