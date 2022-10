Real de Catorce, el pueblo fantasma potosino ideal para el Día de Muertos

A-AA+

La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones más famosas en México; a lo largo del territorio de San Luis Potosí se realizan eventos relacionados a la conmemoración de los fieles difuntos; que mejor que asistir a un lugar donde lo conocen como el pueblo fantasma potosino.

El municipio ya está acostumbrado al turismo y en esta época del año recibe a más visitantes que llevados por su reputación de historias de terror o leyendas del más allá desean comprobarlo por sí mismos.

Real de Catorce es garantía de que tendrá actividades para toda la familia, así como lo podrán disfrutar y aprovechar sus sitios que en aparenta un lugar salido de la película de miedo más popular.

Un plus de este municipio es que fue el primero de la entidad en ser incorporado al programa de Pueblos Mágicos.

¿Por qué se le conoce como el pueblo fantasma potosino?

Su pasado lujoso y herencia minera se comprueba en los edificios en abandono y leyendas.

Real de Catorce alcanzó su auge de la extracción de minerales a principios de 1810, y siguió hasta inicios del siglo XX.

Sin embargo, los yacimientos de plata dejaron de ser fuente de riqueza y poco a poco los mineros del pueblo emigraron hasta que se quedó solo.

Fue así como se le colocó la etiqueta de un pueblo fantasma, pero esa fama lo llevó a reactivar su economía gracias al turismo.

Hace algunos años, se han ido recuperando edificios para ubicar restaurantes o bares al aire libre.

Real de Catorce recibe al turismo con la primera gran experiencia; pasar por los 2 mil 300 metros de extensión del túnel de Ogarrio es algo que debes vivir.

Y la persona tiene dos opciones para cruzar: a pie o en automóvil.

Tras salir del túnel, lo primero que puedes hacer es una caminata a través de sus calles para explorar hasta el último rincón.

Puedes admirar la Plaza Hidalgo, el quiosco de hierro labrado y el maravilloso jardín que te dejarán con una sensación de tranquilidad y misticismo. Una vez ahí, visita las tiendas locales y adquiere un souvenir para llevar a casa.

No te olvides de visitar el Edificio Municipal, la Casa de Moneda, el Museo Real de Catorce y la Plaza Principal.

De ser de espíritu más aventurero, no desaproveches el recorrido hacia el desierto a bordo de un Willys, un vehículo todo terreno que se ha convertido en el transporte favorito de los viajeros.

Si estás en Real de Catorce una posibilidad de conocerlo será cabalgando para observar los paisajes alucinantes que ofrece el Cerro Quemado, la montaña más sagrada de Wirikuta. También puedes montar a caballo hasta los vestigios de las ruinas de las Minas de Concepción y del Compromiso.

¿Qué hacer el Día de Muertos?

Real de Catorce preparó para la temporada de Día de Muertos su propia celebración.

El programa contempla un desfile de catrinas y catrines, concurso de altares, concierto de música antigua y barroca, presentación de bandas de Jazz.

También en el mes de noviembre se realiza el tradicional Festival de la Revolución con su característica carrera de burros y el festival del atole.