Realizan homenaje a víctimas de Pirasol desaparecidas en 2010

La mañana del 17 de marzo de 2023 en el Jardín Hidalgo de Ciudad Valles, integrantes del colectivo "Voz y Dignidad por los Nuestros" realizaron un homenaje para recordar a los 31 huastecos que desaparecieron tras abordar un autobús de la empresa Pirasol.

Fue el 17 de marzo de 2013, cuando 29 trabajadores y dos choferes de esta empresa de transporte salieron de Xilitla en un autobús de pasajeros en dirección a Miguel Alemán, Tamaulipas donde trabajarían como recolectores de naranja.

La madrugada del 18 de marzo de 2013, fue la última vez que tuvieron contacto con uno de los operadores del autobús, la unidad transitaba por el poblado Valadeces, perteneciente al municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.

Desde esa madrugada comenzó la búsqueda por parte de sus familiares, acompañados de Voz y Dignidad, a trece años de este hecho no pierden la esperanza de reencontrarse con ellos.

"Es difícil de explicar el dolor que se siente al tener a alguien que amamos ausente, en especial cuando el tiempo sigue pasando y no tenemos noticias de ellos. Pero lo que sí sabemos es que su ausencia está siempre presente en el corazón de su familia y amigos, quienes no han dejado de buscarlos y clamar por su regreso", se lee en la publicación del colectivo en su perfil de Facebook.

Este homenaje se llevó a cabo para hacerles saber, a ellos y a las autoridades, que no los han olvidado y que no descansarán hasta encontrarlos a todos.