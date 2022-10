Realizan operativo de revisión en Centro Penitenciario de Tancanhuitz

A-AA+

Para garantizar la gobernabilidad en el interior de los Centros Penitenciarios Estatales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, general Guzmar Ángel González Castillo, acompañado del director de Prevención y Reinserción Social, Jesús Juárez Hernández, realizaron una revisión al interior de reclusorio del municipio de Tancanhuitz, donde paralelamente se hizo pase de lista del personal de seguridad y custodia.

En el operativo participaron agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE), personal de la Dirección General de Seguridad Penitenciaria y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para observar que no se violentaran las garantías individuales de las Personas Privadas de la Libertad (PPL).

"Son revistas que se van programando de manera sorpresiva para que no se pierda el objetivo de garantizar que no exista el ingreso de alcohol, drogas, armas u objetos prohibidos", sostuvo González Castillo.

Durante el operativo se encontraron dos objetos punzocortantes que eran utilizados para labores propias en el taller de carpintería. El Centro Penitenciario de Tancanhuizt tiene el menor número de internos, a diferencia de los 5 restantes en el estado, con una población de 103 personas y con una capacidad de albergar a 162 de ellas.

Además, el jefe policíaco destacó que el penal de Tancanhuitz está en vías de ser integrado a la etapa de certificación por la Asociación de Correccionales de América, la cual tiene como objetivo, "la dignificación y mejora de la vida de las personas privadas de su libertad, el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones penitenciarias y el reforzamiento en los controles de seguridad, con base en los estándares internacionales en la materia".