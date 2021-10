Reclaman a contratista aportación de obra promovida por Oscar Bautista

Familiares de un contratista arremetieron con una camioneta contra manifestantes que reclaman la devolución de 167 mil pesos de una electrificación gestionada por el exdiputado Oscar Bautista; el constructor aduce que el dinero lo recibió el el legislador.

Al amanecer de hoy, un grupo de habitantes del fraccionamiento Los Llanos de San Marcos se manifestaron frente a las oficinas de la empresa y bodega de el ex diputado federal Oscar Bautista Villegas, en la calle de Cuauhtémoc del ejido Puente del Carmen, en el municipio de Rioverde.



Los manifestantes exigen la devolución del pago de mas de 167 mil pesos que entregaron al contratista para la obra de electrificación que desde hace dos años el sujeto no ha colocado ni un solo poste.



Los manifestantes fueron agredidos por familiares del ingeniero, quienes a punto estuvieron de ocasionar una accidente al tratar de atropellarlos con un camioneta contra algunos de ellos, por fortuna lograron ponerse a salvo entre los vehículos.



El contratista de nombre Juan Maldonado firmó un contrato y prometió bajar recurso por medio de un programa del gobierno del estado que era ofrecido por el entonces diputado Oscar Bautista, entregando la cantidad antes mencionada que a la fecha se niega a pagar aduciendo que el recurso fue entregado al gobierno estatal y al mismo ex legislador .