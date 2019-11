Recorte presupuestal pone en riesgo pago de aguinaldos: alcalde

CEDRAL.- Los recortes presupuestales que se han aplicado en varios municipios pone "a temblar" a los alcaldes, principalmente al de Cedral, se prevé que tenga problemas para el pago de los aguinaldos.

El presidente municipal José Homero Mata Camarillo, se preguntó qué van hacer sin el recurso para el pago de nómina y de aguinaldos, "cómo les vamos a decir a nuestros trabajadores, no les vamos a pagar porque no hay dinero, ellos no tienen culpa alguna, esto es lo que me preocupa".

Dijo que, en lo que va del año Cedral ha sufrido tres recortes, esto afecta el pago de nómina, pago de servicios y combustible, "no podemos dejar paradas las patrullas o camiones de basura, imposible, cómo vamos hacerle para solventar todas las necesidades".

Señaló que, el descuento es del gasto corriente y que también afecta a los apoyos educativos, porque de ahí se apoya a los centros educativos como el pago de intendentes, "desgraciadamente nuestra gente viene y pide apoyo hasta para la compra de medicamentos, así que con esta situación no sólo se ven afectados los trabajadores al servicio del Municipio, sino que la gente del pueblo también sufrirá esta crisis económica", expuso.