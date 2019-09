Recupera Macuilócatl predio que ex alcalde les arrebató

TAMPACÁN.- Luego de 22 años de pleitos debido a que Crisógono Sánchez Lara despojó de un predio de 27 hectáreas a los habitantes de Macuilócatl, de este municipio, ayer, un actuario del Tribunal Agrario de Tampico, Tamaulipas restituyó ese gran predio que la familia Sánchez había anexado sin términos legales a su rancho "Patlahuia".

Durante la diligencia, Christian Sánchez, ex diputado federal y ex alcalde de Tampacán acudió con un rifle de asalto a oír cómo le recogían una propiedad que usó como propia y que no le pertenecía.

Los pobladores recién reivindicados fueron con machetes al mismo acto legal, puesto que la disputa por las 27 hectáreas es un asunto añoso.

Enrique Iglesias Ramos, secretario general del Tribunal Superior Agrario (TSA) mediante el recurso de revisión 311/2014-43, ejecutó el mandato del juez que data desde 2014 y los de Macuilócatl recuperaron esa enorme área que tenía como suya la familia Sánchez y que usufructuó desde 1997, cuando se adueñaron de ella tanto Crisógono, ex líder sindical de maestros a nivel estatal, como su ya mencionado vástago.

Ahora los de Macuilócatl, que en estos próximos días ocuparán la tierra que les ha pertenecido comunalmente desde hace décadas, piden que intervengan las Fuerzas Armadas en su recuperación de las 27 hectáreas, porque temen que vaya a haber acciones violentas de parte de la familia Sánchez, que por obvias razones no estaba muy conforme con el fallo judicial.

De hecho, Christian Sánchez advirtió que procedería legalmente contra el Juez agrario por emitir una resolución que presuntamente le perjudica.