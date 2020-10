Reforzarán diversas medidas para evitar eventos masivos

Rioverde.- Reconocen autoridades que la población del municipio de Rioverde es muy fiestera, pero debido a la pandemia sanitaria se tienen que acatar los protocolos establecidos, porque se puede presentar un rebrote de coronavirus, mientras tanto están prohibidos los bailes y jaripeos, ya que los organizadores pueden ser multados y detenidos por violar la reglamentación establecida.

Rubén González Juárez, secretario del Ayuntamiento, refiere que se está en el semáforo amarillo, pero que pese a ello la población no puede relajarse, ya que las estadísticas no mienten, pues en los últimos días se tiene un promedio de 10 contagio diarios, lo que no son buenas cifras y es un indicador que se puede generar un rebrote del coronavirus.

Admite el funcionario que la población del Municipios es muy fiestera, pero en estos momentos están prohibidos los actos masivos, bailes, jaripeos y hasta peleas de gallos. Añadió que los organizadores pueden ser acreedores a una multa y hasta ser detenidos, la invitación es para que los organizadores se abstengan de organizar este tipo de eventos, o atenerse a las consecuencias. Con las medidas sanitarias que están establecidas se busca evitar contagios por el Covid, la Secretaría de Salud ha considerado reuniones con no más de 50 personas, comentó. Se le exhorta a la población para que sigan atendiendo las medidas de salud, como es el uso de cubrebocas y gel antibacterial.