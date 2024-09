Reforzarán seguridad en La Paz

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Villa de la Paz.- El presidente electo Juan Francisco Gómez Escamilla refiere que ante los pocos elementos con que cuenta la Policía Municipal, se va a reforzar la corporación para que los ciudadanos tengan una mejor seguridad.

Mencionó que solo son cinco policías certificados, y empezando su administración el primer punto será hacer cambios dentro de la Policía Municipal, para reforzar la seguridad, y ya se están checando perfiles para ver quién será el próximo director de seguridad.

Refiere que después de ser un municipio muy tranquilo y seguro, ahora se tiene una problemática grave como son los robos a domicilios particulares hasta en plena luz del día, pues son solo cinco policías y el municipio ya es un lugar grande por lo que se buscará la manera de reforzar la seguridad para hacer que regrese la tranquilidad, donde la gente podía salir de sus hogares y estar seguros que nadie entraría a robarles mientras no estaban.

Expresó que es lamentable que la gente ya no se sienta segura, y entre sus proyectos esta que regrese la paz y tranquilidad a los ciudadanos, evitar que los robos sigan ocurriendo, y contar con policías certificados, pues no tendría caso contar con muchos elementos pero que no estén certificados.