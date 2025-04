China frena acuerdo de TikTok tras anuncio de aranceles por parte de Trump

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que firmará una orden ejecutiva para mantener TikTok funcionando en el país por otros 75 días y dar a su gobierno más tiempo para negociar un acuerdo que ponga la plataforma de redes sociales bajo propiedad estadounidense.

El anuncio de la orden se produjo mientras los funcionarios de la Casa Blanca creían que estaban cerca de lograr un acuerdo para que las operaciones de la aplicación se escindieran en una nueva empresa con sede en Estados Unidos y propiedad y operación mayoritaria de inversores estadounidenses, al tiempo que la empresa china ByteDance mantendría una posición minoritaria, según una persona familiarizada con el asunto.

Pero Beijing frenó el acuerdo el jueves después de que Trump anunció aranceles de amplio alcance en todo el mundo, incluidos contra China. Representantes de ByteDance llamaron a la Casa Blanca para indicar que China ya no aprobaría el acuerdo hasta que pudiera haber negociaciones sobre comercio y aranceles, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato para discutir los detalles de las negociaciones.

El Congreso había ordenado que la plataforma se desprendiera de China para el 19 de enero o de lo contrario iba a ser prohibida en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional, pero Trump actuó unilateralmente para extender el plazo hasta este fin de semana, mientras buscaba negociar un acuerdo para mantenerla en funcionamiento. Trump ha considerado recientemente una serie de ofertas de empresas estadounidenses que buscan comprar una parte del popular sitio de redes sociales, pero la empresa china ByteDance, que es propietaria de TikTok y su algoritmo estrechamente guardado, ha insistido públicamente en que la plataforma no está a la venta.

Pero el viernes era incierto si se podría anunciar un acuerdo tentativo después de que el cambio de posición del gobierno chino complicara la capacidad de TikTok para enviar señales claras sobre la naturaleza del acuerdo que se había alcanzado por temor a afectar sus negociaciones con los reguladores chinos.

Trump, en cambio, anunció que estaba firmando una orden ejecutiva para extender una pausa de 75 días en la prohibición que estaba programada para entrar en vigor el sábado.

El acuerdo casi cerrado se construyó a lo largo de meses, y el equipo del vicepresidente JD Vance negoció directamente con varios inversores potenciales y funcionarios de ByteDance.

El plan contemplaba un periodo de cierre de 120 días para finalizar la documentación y la financiación. El acuerdo también contaba con la aprobación de los inversores existentes, nuevos inversores, ByteDance y el gobierno.

El gobierno de Trump tenía confianza en que China aprobaría el acuerdo propuesto hasta que los aranceles entraran en vigor. Trump indicó el viernes que aún puede lograr un acuerdo durante la extensión de 75 días.

"Mi gobierno ha estado trabajando muy duro en un acuerdo para salvar TikTok, y hemos logrado un avance tremendo", publicó Trump en su red social. "El acuerdo requiere más trabajo para asegurar que se firmen todas las aprobaciones necesarias, por lo que estoy firmando una orden ejecutiva para mantener TikTok en funcionamiento por 75 días adicionales".

"Esperamos trabajar con TikTok y China para cerrar el acuerdo", añadió el mandatario.

Un portavoz de ByteDance confirmó en un comunicado que la empresa ha estado discutiendo una "solución potencial" con el gobierno de Estados Unidos, pero señaló que "no se ha ejecutado un acuerdo".

"Hay asuntos clave por resolver", señaló el portavoz. "Cualquier acuerdo estará sujeto a la aprobación bajo la ley china".

TikTok, que tiene sedes en Singapur y Los Ángeles, ha dicho que prioriza la seguridad de los usuarios, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha afirmado que el gobierno de la nación asiática nunca ha pedido ni pedirá a las empresas que "recopilen o proporcionen datos, información o inteligencia" en países extranjeros.

El retraso de Trump en implementar la prohibición representa la segunda vez que bloquea temporalmente la ley de 2024 que prohibió la popular aplicación de videos sociales después de que venciera el plazo para que ByteDance la cediera. Esa ley fue aprobada con apoyo bipartidista en el Congreso y confirmada unánimemente por la Corte Suprema, que dijo que la prohibición era necesaria por motivos de seguridad nacional.

Si la extensión mantiene el control del algoritmo de TikTok bajo la autoridad de ByteDance, esas preocupaciones de seguridad nacional persisten.

Chris Pierson, director general de la plataforma de ciberseguridad y protección de la privacidad BlackCloak, dijo que si el algoritmo sigue siendo controlado por ByteDance, entonces sigue "controlado por una empresa que está en un estado-nación extranjero y adversario que realmente podría usar esos datos para otros fines".

"La principal razón de todo esto es el control de los datos y el control del algoritmo", señaló Pierson, quien trabajó en el Comité de Privacidad y el Subcomité de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional por más de una década. "Si ninguna de esas dos cosas cambia, entonces no ha cambiado el propósito subyacente, y no ha cambiado los riesgos subyacentes que se presentan", agregó.

Las órdenes ejecutivas del presidente republicano han generado más de 130 demandas en los poco más de dos meses que lleva en el cargo, pero su orden de retrasar una prohibición sobre TikTok apenas ha generado un murmullo. Ninguna de esas demandas desafía su bloqueo temporal de la ley que prohíbe TikTok.

La ley permite un respiro de 90 días, pero sólo si hay un acuerdo sobre la mesa y una notificación formal al Congreso. Las acciones de Trump hasta ahora violan la ley, dijo Alan Rozenshtein, profesor adjunto de derecho en la Universidad de Minnesota.

Rozenshtein refutó la afirmación de Trump de que retrasar la prohibición es una "extensión".

"No está extendiendo nada. Esto sigue siendo simplemente una declaración unilateral de no aplicación", afirmó. "Todo lo que está haciendo es decir que no hará cumplir la ley por 75 días más. La ley sigue en vigor. Las empresas todavía la están violando al proporcionar servicios a TikTok".

"Los riesgos de seguridad nacional que plantea TikTok persisten bajo esta extensión", dijo.

Vitus Spehar, quien dirige la cuenta de TikTok @UndertheDeskNews, dijo que aunque los usuarios se benefician de la extensión, están "preocupados por el precedente que Trump ha establecido al ordenar a su Departamento de Justicia a no hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso".

"Me gustaría ver que se apruebe un proyecto de ley para derogar la prohibición, y poner fin a este ir y venir de una vez por todas", señaló.

La extensión llega en un momento en que los estadounidenses están aún más divididos sobre qué hacer con TikTok que hace dos años.

Una encuesta reciente del Centro de Investigación Pew encontró que aproximadamente un tercio de los estadounidenses dijo que apoyaba una prohibición de TikTok, una disminución respecto al 50% de marzo de 2023. Aproximadamente una tercera parte dijo que se opondría a una prohibición, y un porcentaje similar señaló que no estaba seguro.

Entre aquellos que dijeron que apoyaban prohibir la plataforma de redes sociales, aproximadamente ocho de cada 10 mencionaron preocupaciones sobre la seguridad de los datos de los usuarios como un factor importante en su decisión, según el informe.

Terrell Wade, un comediante, actor y creador de contenido con 1,5 millones de seguidores en TikTok bajo el nombre de usuario @TheWadeEmpire, ha estado tratando de aumentar su presencia en otras plataformas desde que se amenazó con una prohibición en enero.

"Me alegra que haya una extensión, pero para ser honesto, pasar por este proceso nuevamente se siente un poco agotador", dijo. "Cada vez que aparece una nueva fecha límite, empieza a sentirse menos como una amenaza real y más como ruido de fondo. Eso no significa que lo esté ignorando, pero es difícil seguir reaccionando con la misma urgencia cada vez".

Está manteniendo su perfil en Instagram, YouTube y Facebook además de TikTok.

"Sólo espero que obtengamos más claridad pronto para que los creadores como yo y los consumidores puedan centrarse en otras cosas en lugar de los 'qué pasaría si'", dijo.