Reforzarán vigilancia de empleados estatales

Rioverde.- Detectan que empleados estatales de las delegaciones de la Zona Media, en horario de trabajo son vistos con frecuencia en la calle, pero corresponde a los delegados llamarles la atención y aplicarles un correctivo; "no puedo decir nada, porque luego dicen que es revanchismo político", reconoció la representante del gobernador en la Zona Media Rosa María Huerta Valdez.

Al ser cuestionada de personal que solo acude a checar y abandona su sitio de trabajo, incluso otros que andan en la calle paseándose con su familia en horario laboral, dijo Huerta Valdez que corresponde a los delegados estar siempre en atención del personal. "Se les ha hecho un llamado a los trabajadores para que cumplan con su horario de trabajo, que no lo descuiden y que atiendan a la población", que finalmente es su labor. En ese aspecto dijo que no puede ahondar en el asunto, porque lo pueden politizar y decir que es revanchismo, por lo que es recomendable que el jefe inmediato tome cartas en el asunto.

Reiteró que "me he encontrado a varias personas en horario de trabajo caminando en las calles", y eso no está bien, ya que deben estar en su lugar para atender a la población, porque el único patrón es el pueblo, porque es el que paga y hay la obligación de brindarles un buen servicio .