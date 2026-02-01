logo pulso
SUMAN ESFUERZOS

SUMAN ESFUERZOS

Refuerza Guardia Civil vigilancia en mercados

El sitio ha estado en tensión, luego de recientes detenciones

Por Redacción

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
Refuerza Guardia Civil vigilancia en mercados

CIUDAD VALLES.- Refuerza la Guardia Civil Estatal la vigilancia alrededor de los mercados, en el fin de una semana de tensión por las operaciones contra los extorsionadores.

Durante toda la semana, los locatarios de los mercados, de la Plaza Tres Marías y de bodegas aledañas han estado bajo tensión por las detenciones y confusiones de la Policía de Métodos de Investigación contra los presuntos extorsionadores, que obligaban a los comerciantes a vender solamente los productos de los primeros.

Además de ello, la presencia de guardias civiles ha ido en aumento en esa área, intensificándose durante este viernes y sábado.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona dijo que, así como ya hubo detenciones contra ese flagelo que se recrudeció desde hace seis meses en ese lugar, los arrestos continuarían.

