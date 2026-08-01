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Refuerzan medidas contra el barrenador

En foro, abordan temas sobre detección oportuna y combate de esta enfermedad contra el ganado

Por Jesús Vázquez

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Refuerzan medidas contra el barrenador
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      Matehuala.- Con el objetivo de reforzar las medidas de prevención sanitaria y proteger la actividad agropecuaria contra el gusano barrenador, se realizó un curso de capacitación sobre protocolos de sanidad e integración de brigadas para combatir la miasis, dirigido a productores, ganaderos, jueces ejidales y personas vinculadas al sector agropecuario.

      Se abordaron temas relacionados con la identificación, prevención, detección oportuna y atención del gusano barrenador del ganado, una enfermedad que representa un riesgo para la salud animal y que puede generar importantes pérdidas económicas para los productores si no se atiende de manera inmediata.

      Asimismo, los asistentes recibieron información sobre la integración de brigadas que permitan actuar de forma coordinada en caso de detectarse algún caso sospechoso, además de conocer los protocolos que deben seguirse para contener y evitar la propagación de la plaga.

      Como parte de la jornada también se impartieron temas relacionados con el funcionamiento de los jueces ejidales y la correcta aplicación del pase ganadero, herramienta indispensable para regular la movilización de animales y mantener un adecuado control sanitario en la región.

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      Las autoridades municipales señalaron que la capacitación permanente es una de las principales herramientas para fortalecer al sector agropecuario, ya que permite a los productores mantenerse informados sobre las medidas de bioseguridad y actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

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