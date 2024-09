Refuerzan operativos contra motociclistas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se realizan continuamente operativos de vigilancia, sobre todo en las comunidades, debido a que los jóvenes motociclistas siguen realizando “caballitos”, poniendo en peligro su vida.

Asimismo, los jóvenes motociclistas no portan el casco protector, por lo que ponen en riesgo su vida, sostuvo el comandante de Seguridad Pública Municipal José Juan Herrera Sierra

Hasta el momento no se han tenido situaciones graves, cuando son necesarias se aplican las sanciones, pero paga el padre de familia; los motociclistas desconocen que las calles no son pistas de carreras y que no están adecuadas para este tipo de maniobras, señaló el comandante.

Puntualizó que existe un deporte extremo y es un vehículo con las características, con equipo necesario, un lugar apropiado y no en las calles.