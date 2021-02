Refutan argumentos de ejidatarios por camino en ejido La Morena

CIUDAD VALLES.- Ayer por la mañana, Yabel García Medina, representante del grupo Aventureros del Río Tampaón acudieron al kiosco de la plaza principal de Valles para refutar todos los argumentos del representante legal de habitantes del ejido La Morena, en Aquismón sobre la negativa de éstos de hacer un camino del que no se pidió parecer a los ejidatarios.

Los aventureros, que son lancheros de oficio dijeron que la invectiva de Miguel Ángel Guzmán Michel de hacer quedar mal a las obras de la carretera que pasa por ese lugar, es la de frenar el progreso y que usar de pretexto que no se les haya tomado parecer, no es razón para decir que no a una obra que ejecuta el gobierno del estado y el municipal de Aquismón.

El martes pasado, el abogado y líder social Miguel Ángel Guzmán advirtió que las obras de construcción del camino contravienen un amparo interpuesto contra esa edificación, porque no se le preguntó a la asamblea ejidal sobre la misma, cosa que violenta la ley sobre usos y costumbres.