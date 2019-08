Registra más demanda de servicio el IMSS 14

MATEHUALA.- Hay mucha demanda en el Hospital 14 IMSS-Bienestar porque no sólo hay derechohabientes de régimen ordinario, sino que se maneja a través de población abierta.

En entrevista con la directora del Hospital 14 IMSS-Bienestar, Celeste Soto García, declaró que se tiene un universo de trabajo porque acuden personas de varios municipios a solicitar ser atendidos, incluyendo del sur de Nuevo León porque les queda más cerca venir aquí que trasladarse a la ciudad de Monterrey.

Se le preguntó cómo andan en cuestión de medicamentos y si no hay escasez y dijo que se está con la suficiencia de acuerdo con la problemática que se presenta, "pero la sufragamos, en eso tenemos mucho cuidado de que no haya carencia para que no afecte la salud del paciente".

Y en cuanto al personal médico, expresó que les apoyan los médicos residentes que vienen a realizar su semestre de rotación y con ellos se da atención a los pacientes.