Regresarán a laborar sindicalizados de la DAPAS: Ballesteros

CIUDAD VALLES.- El líder del sindicato de la DAPAS, Alejandro Ballesteros Corona indicó que, el viernes que entra, 21 de mayo, a las siete de la mañana, los 79 trabajadores que hicieron huelga ininterrumpida desde el pasado 31 de octubre, regresarán a ocupar sus plazas laborales.

Alejandro Ballesteros advierte que, aunque no ha sido notificado por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito sobre la resolución de que no hay más huelga en el organismo, él se arroga a la suspensión definitiva del Juzgado Quinto de Distrito, que el 10 de octubre de 2019, que afirma que en cualquier momento de la huelga los trabajadores pueden regresar a trabajar (sic), basándose en el amparo requerido por el sindicato, respecto del acuerdo del 13 de septiembre de 2019, cuando 122 trabajadores, deciden abandonar la huelga y regresar a sus labores.

Mencionó que, notificará al Juzgado Quinto y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sobre el regreso a las labores este viernes. Hace unos días, el director de DAPAS, Juan Carlos Gómez habló sobre la misma determinación del Tribunal Colegiado de echar abajo la huelga y que, dado que los trabajadores no se presentaron a trabajar, 24 horas después del fallo, entonces nada se les debía y no se tenía que reintegrar a nadie. Pero el fallo de esta última autoridad judicial, todavía no se hace público.