Renuentes ciudadanos en usar el cubrebocas

CIUDAD VALLES.- La recién nombrada encargada de los Mercados Municipales, María Eugenia Zazueta Camacho dio a conocer que todavía se encuentran con ciudadanos que se ponen violentos cuando se les pide que usen el cubrebocas y esos mismos se rehúsan a ponérselo, aun cuando permanecen dentro del centro de comercio.

Desde este fin de semana, la funcionaria explicó que ha recibido el apoyo de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional en los filtros del mercado con la finalidad de que se use el tapabocas dentro de esos lugares, pero sigue habiendo renuentes.

Comentó que no se les saca del mercado ni se les multa, "porque no quieren llegar a eso", pero sí se vigila por donde andan para cuestiones de prevención y comentó que cuando alguien alega no traer cubrebocas consigo, de les dona uno.