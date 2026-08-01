Reportan fuga de gas; fue falsa alarma

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Matehuala.- Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil atendieron el reporte de una fuga de gas en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Luis N. Morones, luego de que el propietario detectara el levantamiento del vitropiso en una de las habitaciones y el temor que se tratara de una situación peligrosa.

Tras la revisión, se confirmó que no existía ninguna fuga de gas, de acuerdo con el dictamen emitido por Protección Civil, el levantamiento del piso fue provocado por un probable choque térmico, ocasionado por una inadecuada separación en las juntas de dilatación durante la instalación del vitropiso, lo que generó la expansión del material.

Las autoridades también informaron que la vivienda no presenta daños estructurales, por lo que no representa un riesgo para quienes la habitan, no obstante, se brindaron al propietario una serie de recomendaciones preventivas para el mantenimiento adecuado del inmueble y evitar que este tipo de situaciones vuelvan a presentarse.

La Coordinación Municipal de Protección Civil hizo un llamado a la población para mantener una correcta ventilación en sus hogares y reportar de manera inmediata cualquier situación que pudiera representar un riesgo, ya sea relacionada con posibles fugas de gas, daños estructurales u otras emergencias, a fin de que personal capacitado realice una valoración técnica y contribuya a prevenir incidentes que pongan en peligro la integridad de las familias.

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