Rescatan agentes de PC una iguana

Matehuala.- Elementos de Protección Civil rescataron un ejemplar de iguana verde, el cual fue asegurado para su manejo y canalización adecuados.

En oficinas de Protección Civil recibieron un reporte de que había una iguana en las calles de la colonia Colinas de la Paz, por lo que acudieron al sitio señalado y al ver al animal, procedieron a su rescate, para evitar que fuera atropellado y dañado por alguna persona, luego se canalizó con personas que se dedican a cuidar y proteger a los animales exóticos.

La iguana verde es una especie originaria de Centro y Sudamérica, reconocible por su color verde, cresta dorsal y larga cola. Se trata de un reptil generalmente no agresivo, de hábitos herbívoros; sin embargo, puede reaccionar a la defensiva si se siente amenazado.

Es importante informar a la población que en México, la iguana verde es considerada una especie exótica, y su liberación sin control puede favorecer que se convierta en una especie invasora, lo que representa un riesgo para el equilibrio ecológico local.

Por ello, se hace un llamado a la ciudadanía a no manipular, lastimar ni liberar este tipo de ejemplares por cuenta propia.

En caso de encontrar una iguana u otro animal silvestre, se recomienda comunicarse con la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes cuentan con el personal capacitado para su rescate, manejo y reubicación apropiada, priorizando la seguridad de la población y el bienestar del animal.