logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rescatan agentes de PC una iguana

Por Redacción

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan agentes de PC una iguana

Matehuala.- Elementos de Protección Civil rescataron un ejemplar de iguana verde, el cual fue asegurado para su manejo y canalización adecuados.

En oficinas de Protección Civil recibieron un reporte de que había una iguana en las calles de la colonia Colinas de la Paz, por lo que acudieron al sitio señalado y al ver al animal, procedieron a su rescate, para evitar que fuera atropellado y dañado por alguna persona, luego se canalizó con personas que se dedican a cuidar y proteger a los animales exóticos.

La iguana verde es una especie originaria de Centro y Sudamérica, reconocible por su color verde, cresta dorsal y larga cola. Se trata de un reptil generalmente no agresivo, de hábitos herbívoros; sin embargo, puede reaccionar a la defensiva si se siente amenazado.

Es importante informar a la población que en México, la iguana verde es considerada una especie exótica, y su liberación sin control puede favorecer que se convierta en una especie invasora, lo que representa un riesgo para el equilibrio ecológico local.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por ello, se hace un llamado a la ciudadanía a no manipular, lastimar ni liberar este tipo de ejemplares por cuenta propia. 

En caso de encontrar una iguana u otro animal silvestre, se recomienda comunicarse con la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes cuentan con el personal capacitado para su rescate, manejo y reubicación apropiada, priorizando la seguridad de la población y el bienestar del animal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Proliferan basureros clandestinos
Proliferan basureros clandestinos

Proliferan basureros clandestinos

SLP

Redacción

Menor lesionado; le explotó cuete
Menor lesionado; le explotó cuete

Menor lesionado; le explotó cuete

SLP

Redacción

Solo sufrió quemaduras en mano y brazo

Rescatan bomberos gato atorado en un poste
Rescatan bomberos gato atorado en un poste

Rescatan bomberos gato atorado en un poste

SLP

Redacción

Indigna precario apoyo otorgado a jóvenes atletas
Indigna precario apoyo otorgado a jóvenes atletas

Indigna precario apoyo otorgado a jóvenes atletas

SLP

Redacción

Paterfamilias, molestos por el trato dado a sus hijos