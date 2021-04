Rescataré dinero para retomar obra de presa La Maroma: RGC

MATEHUALA.- El candidato al gobierno de San Luis por la coalición "Juntos Haremos Historia" Ricardo Gallardo Cardona en su visita a Matehuala, dijo que para dar continuidad al proyecto de presa de La Maroma, primero hay que rescatar el dinero que se gastó en la obra.

En su estancia en Matehuala este medio cuestionó al candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", de si llegara a ganar la gubernatura del estado de San Luis Potosí, se tiene proyectado darle continuidad a la presa La Maroma que quedó en la nada, respondió que primero hay que encontrar quién se llevó el dinero.

"Pareciera que el dinero se desapareció, hay una millonada gastada en ese proyecto y no hay tan solo una piedra pegada en la cortina o en la disque que iba a ser la cortina, tenemos que hacer una fiscalización del recurso, recuperar el dinero que se gastó en esa ´presa´ indebidamente, porque no existe ni la presa ni el dinero", señaló el candidato a la gubernatura.

"Y porqué no, seguir con el proyecto, he sido claro que hoy la manera más fácil y más rápida de que tengamos agua en esta zona es la perforación de 50 pozos profundos equipados para todo el Altiplano Potosino, hay agua tenemos los estudios en varias zonas donde no es salada no es agua gorda, está abajo de 300 metros, hay que ir por el agua".

"Tenemos las perforadoras en el gobierno del estado para hacerlas, es como cuando compramos una caminadora que la queremos para hacer ejercicio y termina sirviendo de ´perchero´, hoy es lo mismo las perforadoras están arrumbadas en un terreno y oxidándose", señaló Ricardo Gallardo.

"Eso es porque no hay la voluntad de venir al Altiplano potosino a perforar pozos, porque el hacerlo implica gastar 4 millones de pesos en el equipamiento del mismo pozo, imagínense si quiere perforar 50 pozos, es lo que yo estoy manejando necesitaría 200 millones para equiparlos", dijo finalmente.