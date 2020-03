Respetará Adrián Esper "Un día sin mujeres"

CIUDAD VALLES.- El alcalde Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas dijo que será respetuoso de las mujeres que no acudan a trabajar al Ayuntamiento el próximo 9 de marzo, ante la realización del paro Un día sin Mujeres, el cual consiste en no asistir a laborar, a clases, no consumir, no salir y no hacer trabajo doméstico, sin embargo dijo que este tema también lo habrán de abordar en la próxima sesión de Cabildo.

Adrián Esper Cárdenas dijo que existe las sospecha de que el ex presidente de México Calde-Ron (como la bebida alcohólica, pero refiriéndose a Felipe Caldero Hinojosa) está detrás de todo eso, aunque dijo que eso no importa, porque es una causa buena al tratarse de la defensa de las mujeres y de la no violencia de género.

"Es importante mencionar que nosotros somos respetuosos, estamos a favor y creemos que para poder llegar a una equidad de género completa hay que trabajar muy duro, pero sobre todo levantar el nivel de calidad de vida de todos, tenemos que terminar con cualquier prejuicio que haya dentro de nuestra sociedad por alguien que no comparta nuestro género, nuestra ideología política, o nuestra ideología o tendencias o preferencias sexuales.

No especificó si les dará el día en el Ayuntamiento a las mujeres, pero si se pronunció a favor de quien no acuda a trabajar, si no se presentan a trabajar el municipio no tomará ninguna represalia o acciones en su contra, seremos respetuosos .