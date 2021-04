Retan al Mijis a dar discurso en tének

CIUDAD VALLES.- Gaudencio Santos Martínez Martínez, director de Asuntos Indígenas de San Antonio, a quien Pedro César Carrizales "El Mijis", ha calumniado, primero diciendo que le entregó una constancia de que éste es de origen tének para poder ser candidato a la diputación plurinominal de Morena y en segundo lugar y luego de perder y recuperar esa nominación, advirtiendo que la denuncia interpuesta por Gaudencio fue bajo presión de actores políticos de oposición, retó al actual diputado local a que acuda a cualquiera de los municipios tének: Tanlajás, San Antonio, Valles, Tamuín, Ébano y que emita un discurso en la lengua indígena original, para que demuestre que en efecto, es originario de esa etnia.

El Mijis recuperó su candidatura pluri desde el día de ayer y luego de conseguir la "identidad indígena", frente al Instituto Nacional Electoral (INE), justificó el hecho de no haber acudido nunca a San Antonio a tramitar su constancia de origen étnico, diciendo que la oposición había obligado a Gaudencio Martínez a poner un conocimiento de hechos diciendo que no lo conocía, pero el funcionario indígena insiste: no lo conozco y por supuesto que no le firmé ningún documento". "Fácil, que venga a uno de los municipios tének y que les hable en su lengua materna en un discurso, vamos a ver si puede.

El Mijis está faltando a los tres principios de Morena: ´no robar, no traicionar y no mentir´.