Riesgo de volver al confinamiento

Matehuala.- Si siguen en aumento los casos del Covid-19, en unos quince días se podrá regresar al semáforo naranja porque se han relajado las medidas sanitarias.

En conferencia de prensa, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria no. II Ernesto Torres Bautista, exhortó a la población a no relajar las medidas sanitarias para no retroceder y volver al semáforo naranja o rojo, que terminaría porque las familias vuelvan al confinamiento.

Se está dejando la responsabilidad social y se ven personas por todos los sectores de la ciudad sin cubrebocas, sin las medidas preventivas de las que tanto se ha estado insistiendo, el evitar acudir a los eventos masivos, porque son factores de riesgo y es lo que ya se quiere evitar, que haya aumento de casos, que haya más enfermos hospitalizados o intubados .

Por lo que se pide tomar las medidas preventivas, ya que el Covid-19 puede empatar con la influenza y esto puede deteriorar la salud de la población en general.

Por lo que si tiene fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza y dificultad para respirar, llame al teléfono 800 1238888, para recibir apoyo médico, para mayor información. O acudir a la unidad monitora Ollería.